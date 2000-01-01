Теркалов Илья Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теркалов Илья Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теркалов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теркалова Евгения Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
сахалин
милиционер
Смерть
Неизвестно
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