Теркалов Илья Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теркалов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теркалова Евгения Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
сахалин
милиционер
Смерть
Неизвестно