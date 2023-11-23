неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова (Зернова) Елена Петрова

Отец ребёнка: Зернов Петр Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зернов Иван Петров

Отец ребёнка: Зернов Петр Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зернов Петр Петров

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Зернова) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Зернов Петр Петров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.