Федяков Яким Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 смерть 9-10 июня 1910г Деревни Большого Подъельника крестьянина Иакима Карпова Федякова сын Филипп 10 мес от слабости
Смерть
Неизвестно