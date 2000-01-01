Нарыкова (Антипова) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарыкова (Антипова) Светлана Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1970

Отец: не указан

Мать: Антипова Юлия Михайловна

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