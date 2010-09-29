Теплицкий Шейва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплицкий Шейва

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1923

Сын: Теплицкий Израиль (Игорь) Моисеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Лейзер Моисеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Семён Моисеевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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