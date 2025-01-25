Пестряков Порфирий Фёдоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестряков Порфирий Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пестряков Фёдор Лукьянов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрякова Фиония Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестрякова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
13.02.1884

Дочь: Пестрякова Ефросинья Порфирьевна

Мать ребёнка: Пестрякова Ксения Иванова

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.08.1885

Сын: Пестряков Иван Порфирьев

Мать ребёнка: Пестрякова Ксения Иванова

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.10.1887

Сын: Пестряков Дмитрий Порфирьевич

Мать ребёнка: Пестрякова Фиония Иванова

Карагайский, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пестрякова Пелагея Порфирьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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