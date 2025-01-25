Пестряков Порфирий Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пестряков Фёдор Лукьянов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1884
Дочь: Пестрякова Ефросинья Порфирьевна
Мать ребёнка: Пестрякова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
22.08.1885
Мать ребёнка: Пестрякова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1887
Сын: Пестряков Дмитрий Порфирьевич
Мать ребёнка: Пестрякова Фиония Иванова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пестрякова Пелагея Порфирьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно