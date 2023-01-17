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Поздняя Анисия Тимофеевна

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

24.12.1894 ст.

Дата смерти

03.07.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1894 ст.

Отец: Поздний Тимофей Федорович

Мать: Поздняя Параскева Каллиниковна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Крещение
01.01.1895 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: уволенный в запас из армии Петр Федорович Поздний и Матрена Кирилловна Московченкова
Смерть
03.07.1906 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
12 лет. От слабости Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
04.07.1906 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
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