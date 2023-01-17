Поздняя Анисия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1894 ст.
Дата смерти03.07.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1894 ст.
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Крещение
01.01.1895 ст.
Восприемники: уволенный в запас из армии Петр Федорович Поздний и Матрена Кирилловна Московченкова
Смерть
03.07.1906 ст.
12 лет. От слабости Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
04.07.1906 ст.