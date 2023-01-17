Шубин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1894

Сын: Шубин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Шубина Феврония Ефремовна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
Неизвестно
рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Феврония Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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