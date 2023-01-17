Шубин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1894
Мать ребёнка: Шубина Феврония Ефремовна
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
Неизвестно
рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно