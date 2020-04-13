Морозова (Никонова) Елена Калиновна
Место рождения
Дата рождения06.09.1957
Дата смерти13.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1957
Рождение ребёнка
17.08.1977
Отец ребёнка: Бураев Георгий Владимирович
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.03.1988
Дочь: Морозова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2020