Морозова (Никонова) Елена Калиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Никонова) Елена Калиновна

Морозова (Никонова) Елена Калиновна

avatar

Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

06.09.1957

Дата смерти

13.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1957

Отец: Никонов Калина Александрович

Мать: Ли Антонина Соломоновна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
17.08.1977

Сын: Бураев Юлий Георгиевич

Отец ребёнка: Бураев Георгий Владимирович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.03.1988

Дочь: Морозова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бураев Георгий Владимирович

Смерть
13.04.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close