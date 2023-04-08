Канивец Наталья Кузьминична
Место рождениясело Городок, Дмитровский р-н, Черниговская область
Дата рождения07.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941
Отец: Онашко Кузьма Григорьевич
Мать: Онашко Галина Федоровна
село Городок, Дмитровский р-н, Черниговская область
Рождение ребёнка
12.02.1959
Дочь: Каширская Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Канивец Анатолий Николаевич
райцентр Раздольное, Симферопольская обл.
Смерть
Неизвестно