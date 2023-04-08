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Канивец Наталья Кузьминична

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Место рождения

село Городок, Дмитровский р-н, Черниговская область

Дата рождения

07.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941

Отец: Онашко Кузьма Григорьевич

Мать: Онашко Галина Федоровна

село Городок, Дмитровский р-н, Черниговская область
Рождение ребёнка
12.02.1959

Дочь: Каширская Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Канивец Анатолий Николаевич

райцентр Раздольное, Симферопольская обл.
Смерть
Неизвестно
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