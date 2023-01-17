Ленивов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленивов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Покровка, Веневский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Веневский уезд, Тульская губерния
Пропал без вести (военное)
13.09.1915
Вилейка, Вилейский район, Минская область
Попал в плен (военное)
23.09.1915
Вилейка, Вилейский район, Минская область
Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) Шкаф: без номера Ящик: 6779-Л
Смерть
Неизвестно
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