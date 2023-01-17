Ленивов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Пропал без вести (военное)
13.09.1915
Попал в плен (военное)
23.09.1915
Архив: Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд: Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) Шкаф: без номера Ящик: 6779-Л
Смерть
Неизвестно