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Нурмухаметова Камиля

Место рождения

д.Старокулево, Нуримановский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Старокулево, Нуримановский район
Рождение ребёнка
1911

Сын: Нурмухаметов Хамза Галимуллович

Отец ребёнка: Нурмухаметов Галимулла

д.Старокулево, Нуримановский район
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Шарафутдинова Зулейха Галимулловна

Отец ребёнка: Нурмухаметов Галимулла

Старокулево, Нуримановский р-н, Башкирия
Рождение ребёнка
Около 10.05.1919

Сын: Нурмухаметов Зуфар Галимуллович

Отец ребёнка: Нурмухаметов Галимулла

д.Старокулево, Нуримановский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурмухаметов Мансур Галимуллович

Отец ребёнка: Нурмухаметов Галимулла

Старокулево, Нуримановский р-н, Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайретдинова Халима Галимулловна

Отец ребёнка: Нурмухаметов Галимулла

Старокулево, Нуримановский р-н, Башкирия
Смерть
Неизвестно
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