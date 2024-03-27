Нурмухаметова Камиля
Место рожденияд.Старокулево, Нуримановский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Нурмухаметов Хамза Галимуллович
Отец ребёнка: Нурмухаметов Галимулла
д.Старокулево, Нуримановский район
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Шарафутдинова Зулейха Галимулловна
Отец ребёнка: Нурмухаметов Галимулла
Старокулево, Нуримановский р-н, Башкирия
Рождение ребёнка
Около 10.05.1919
Сын: Нурмухаметов Зуфар Галимуллович
Отец ребёнка: Нурмухаметов Галимулла
д.Старокулево, Нуримановский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурмухаметов Мансур Галимуллович
Отец ребёнка: Нурмухаметов Галимулла
Старокулево, Нуримановский р-н, Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайретдинова Халима Галимулловна
Отец ребёнка: Нурмухаметов Галимулла
Старокулево, Нуримановский р-н, Башкирия
Смерть
Неизвестно