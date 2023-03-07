Мусихин Алексей (Алешка) Минеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Алексей (Алешка) Минеев

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Место рождения

дер. над. р. Березовкою, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Мусихин Миней Григорьев

Мать: не указана

дер. над. р. Березовкою, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над. р. Березовкою, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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