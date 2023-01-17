Зинин Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1962
Отец: Зинин Виктор
Мать: Зинина Нина
Рождение ребёнка
23.10.1984
Сын: Зинин Вадим
Мать ребёнка: Зинина Лариса
Рождение ребёнка
30.04.1986
Дочь: Кандюкина Светлана Игоревна
Мать ребёнка: Зинина Лариса
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Current address:1