Зинин Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинин Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1962

Отец: Зинин Виктор

Мать: Зинина Нина

Рождение ребёнка
23.10.1984

Сын: Зинин Вадим

Мать ребёнка: Зинина Лариса

Рождение ребёнка
30.04.1986

Дочь: Кандюкина Светлана Игоревна

Мать ребёнка: Зинина Лариса

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
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