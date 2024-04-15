Панченко Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

24.03.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
24.03.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CV-K?i=177&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
25.03.1897 ст.
на отведенном кладбище
Рождение
1897

Отец: Панченко Федор Матвеевич

Мать: не указана

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