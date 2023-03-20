Кондратьев Стефан Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Стефан Филиппович

Кондратьев Стефан Филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кондратьев Филипп Як

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кондратьев Михаил Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кондратьев Тихон Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кондратьев Сергей Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close