Кондратьев Стефан Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кондратьев Филипп Як
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кондратьев Михаил Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кондратьев Тихон Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кондратьев Сергей Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно