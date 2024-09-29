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Анохин Иван Кузьмич

Место рождения

Городище, Брянский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Анохин Кузьма

Мать: Любовкина Марфа

Городище, Брянский уезд, Орловская губерния
Брянская обл., г. Бежица, пос. Городище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицина Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Борис Иванович

Мать ребёнка: Лисицина Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Городище, Брянский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Городище, Брянский уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно
Пропал без вести в годы ВОВ (июль 1942, Волховский фронт).

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