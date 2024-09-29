Анохин Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Анохин Кузьма
Мать: Любовкина Марфа
Брянская обл., г. Бежица, пос. Городище
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лисицина Варвара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Пропал без вести в годы ВОВ (июль 1942, Волховский фронт).