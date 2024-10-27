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Митрофанов Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

16.03.1886

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1864

Дочь: Митрофанова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1866

Сын: Митрофанов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Митрофанова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна

Рождение ребёнка
17.01.1866

Сын: Митрофанов Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Митрофанова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна

Рождение ребёнка
28.10.1874

Дочь: Орлова (Митрофанова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1878

Сын: Митрофанов Василий Иванович

Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна

Симбирск, Александро-Невская церковь
Смерть
16.03.1886
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Симбирск, Александро-Невская церковь, в возрасте 43 лет От воздушной опухоли легких

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