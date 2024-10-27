Митрофанов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти16.03.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1864
Дочь: Митрофанова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1866
Сын: Митрофанов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Митрофанова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
17.01.1866
Сын: Митрофанов Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Митрофанова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
28.10.1874
Дочь: Орлова (Митрофанова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
18.01.1878
Сын: Митрофанов Василий Иванович
Мать ребёнка: Митрофанова Агафья Родионовна
Симбирск, Александро-Невская церковь
Смерть
16.03.1886
Симбирск, Александро-Невская церковь, в возрасте 43 лет От воздушной опухоли легких