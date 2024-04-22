Кокорин Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Кокорин Андрей Григорьев
Мать: Кокорина Марья Иванова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кокорин Илья Иванов
Мать ребёнка: Кокорина Анна Иванова
Бракосочетание
До 1900
Жена: Кокорина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кокорина Любовь Иванова
Мать ребёнка: Кокорина Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно