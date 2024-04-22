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Кокорин Иван Андреев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кокорин Андрей Григорьев

Мать: Кокорина Марья Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кокорин Илья Иванов

Мать ребёнка: Кокорина Анна Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1900

Жена: Кокорина Анна Иванова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кокорина Любовь Иванова

Мать ребёнка: Кокорина Анна Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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