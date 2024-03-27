Амина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Зиннят
Отец ребёнка: Краснов Садек
Рождение ребёнка
1908
Сын: Краснов Сафиулла
Отец ребёнка: Краснов Садек
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснов Садек
Смерть
Неизвестно