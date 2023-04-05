(Седун) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Седун) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1929

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1929

Отец: Седун Антон Иванович

Мать: Седун Арина Андреевна

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