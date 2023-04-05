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(Седун) Марфа
(Седун) Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.1929
Пол
Женский
Отец
Седун Антон Иванович
1894 г.р.
Мать
Седун (Козич) Арина Андреевна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1929
Отец:
Седун Антон Иванович
Мать:
Седун Арина Андреевна
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