(Прохорова) Матрена Александровна
Место рождения
Дата рождения01.12.1908
Дата смерти27.01.1997
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1908
Отец: Федосов Александр
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Федор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смена имени
Неизвестно
После развода: Прохорова
Смерть
27.01.1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно