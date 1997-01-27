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(Прохорова) Матрена Александровна

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Место рождения

Сомово, Мценский район, Орловская область

Дата рождения

01.12.1908

Дата смерти

27.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1908

Отец: Федосов Александр

Мать: Прохорова Мария Лаврентьевна

Сомово, Мценский район, Орловская область
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Федор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смена имени
Неизвестно
После развода: Прохорова
Смерть
27.01.1997
Мценск, город Мценск, Орловская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Мценск, город Мценск, Орловская область
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