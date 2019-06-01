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Курилов Андрей Сергеевич

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Место рождения

Будённовск, Ставропольский край, Россия

Дата рождения

19.10.1982

Дата смерти

01.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Около 1950 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1982

Отец: Курилов Сергей Иванович

Мать: Курилова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.06.2019
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Причина смерти: Убийство

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