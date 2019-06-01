Курилов Андрей Сергеевич
Место рожденияБудённовск, Ставропольский край, Россия
Дата рождения19.10.1982
Дата смерти01.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1982
Отец: Курилов Сергей Иванович
Мать: Курилова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.06.2019
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Причина смерти: Убийство