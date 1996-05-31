Кобзев Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1962
Отец: Кобзев Иван Николаевич
Мать: Кобзева Любовь
Рождение ребёнка
28.07.1988
Дочь: Кобзева Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Кобзева Марина
Рождение ребёнка
31.05.1996
Сын: Кобзев Васисий Евгеньевич
Мать ребёнка: Кобзева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзева Марина