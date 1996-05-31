Кобзев Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1962

Отец: Кобзев Иван Николаевич

Мать: Кобзева Любовь

Рождение ребёнка
28.07.1988

Дочь: Кобзева Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Кобзева Марина

Рождение ребёнка
31.05.1996

Сын: Кобзев Васисий Евгеньевич

Мать ребёнка: Кобзева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Марина

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