Соломаха (Ибатулова) Елена Фаиковна
женский, родилась 08.07.1981 ст., Россия, Тульская область, Киреевский район, гор. Липки
МатьПавликова Людмила Ивановна23.04.1961 г.р.
Дети
Соломаха Татьяна Сергеевна27.01.2002 г.р.
Соломаха Александр Сергеевич14.08.2017 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1981 ст.
Отец: не указан
Россия, Тульская область, Киреевский район, гор. Липки
Рождение ребёнка
27.01.2002
Дочь: Соломаха Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Тульская область, Алексин
Бракосочетание
03.04.2008
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Алексин
Рождение ребёнка
14.08.2017
Сын: Соломаха Александр Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Тульская область, Алексин