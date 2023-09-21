Соломаха (Ибатулова) Елена Фаиковна 08.07.1981 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соломаха (Ибатулова) Елена Фаиковна

Автор
ЕС
Соломаха Е.

женский, родилась 08.07.1981 ст., Россия, Тульская область, Киреевский район, гор. Липки

Мать
Павликова Людмила Ивановна23.04.1961 г.р.
Дети
Соломаха Татьяна Сергеевна27.01.2002 г.р.
Соломаха Александр Сергеевич14.08.2017 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1981 ст.

Отец: не указан

Мать: Павликова Людмила Ивановна

Россия, Тульская область, Киреевский район, гор. Липки

Рождение ребёнка
27.01.2002

Дочь: Соломаха Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Тульская область, Алексин

Бракосочетание
03.04.2008

Муж: не указан

Рождение ребёнка
09.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Алексин

Рождение ребёнка
14.08.2017

Сын: Соломаха Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Тульская область, Алексин

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