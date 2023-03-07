Осетров Исак Ульянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Осетров Ульян Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Афимья Исакова
Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812