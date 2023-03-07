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Осетров Исак Ульянов

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Место рождения

Лужбинской

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Осетров Ульян Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Афимья Исакова

Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Фомина

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Осетров Тимофей Исаков

Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Фомина

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Осетров Никифор Исаков

Мать ребёнка: Осетрова Прасковья Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Прасковья Фомина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812
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