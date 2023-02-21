Астафьева Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Елизавета Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1861

Дочь: Кобанова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Астафьев Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина Софья Николаевна

Отец ребёнка: Астафьев Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левашова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Астафьев Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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