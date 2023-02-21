Астафьева Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1861
Дочь: Кобанова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Астафьев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина Софья Николаевна
Отец ребёнка: Астафьев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левашова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Астафьев Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно