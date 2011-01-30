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Мурованский Анатолий Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1939

Дата смерти

30.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1939

Отец: Мурованский Давид

Мать: Сахарова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
22.09.1975

Сын: Мурованский Кирилл Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.01.2011
Киев, Киевский уезд
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