Мурованский Анатолий Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1939
Дата смерти30.01.2011
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1939
Отец: Мурованский Давид
Рождение ребёнка
22.09.1975
Сын: Мурованский Кирилл Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.01.2011
Киев, Киевский уезд