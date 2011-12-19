Рыбакова (Синиченко) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Синиченко) Лидия Александровна

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Место рождения

пос Торос-озеро

Дата рождения

04.02.1933

Дата смерти

19.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1933

Отец: Синиченко Александр Яковлевич

Мать: Синиченко Ульяна Владимировна

пос Торос-озеро
Рождение ребёнка
20.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбаков Юрий Афанасьевич

г. Томск-7
Рождение ребёнка
04.08.1971

Сын: Рыбаков Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Рыбаков Юрий Афанасьевич

г. Томск-7
Смерть
19.12.2011
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