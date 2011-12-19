Рыбакова (Синиченко) Лидия Александровна
Место рожденияпос Торос-озеро
Дата рождения04.02.1933
Дата смерти19.12.2011
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1933
пос Торос-озеро
Рождение ребёнка
20.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбаков Юрий Афанасьевич
г. Томск-7
Рождение ребёнка
04.08.1971
Отец ребёнка: Рыбаков Юрий Афанасьевич
г. Томск-7
Смерть
19.12.2011