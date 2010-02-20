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Арзамасов Сергей Вячеславович
Арзамасов Сергей Вячеславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.1986
Пол
Мужской
Отец
Арзамасов Вячеслав Анатольевич
1964 г.р.
Мать
Арзмасова Эльвира Александровна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1986
Отец:
Арзамасов Вячеслав Анатольевич
Мать:
Арзмасова Эльвира Александровна
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