Вострикова (Молчанова) Прасковья Парамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Молчанова) Прасковья Парамонова

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Место рождения

с. Изрог, Ефремовский уезд, Тульская Губерния, РИ

Дата рождения

1729

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Молчанов Парамон Анисеев

Мать: не указана

с. Изрог, Ефремовский уезд, Тульская Губерния, РИ
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Маркова Марианна Николаева

Отец ребёнка: Востриков Николай Ларионов

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Херецова? Василиса Николаева

Отец ребёнка: Востриков Николай Ларионов

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Востриков Василий Николаев

Отец ребёнка: Востриков Николай Ларионов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Востриков Игнат Николаев

Отец ребёнка: Востриков Николай Ларионов

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Востриков Финоген Николаев

Отец ребёнка: Востриков Николай Ларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Николай Ларионов

Смерть
1782
Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
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