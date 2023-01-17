Вострикова (Молчанова) Прасковья Парамонова
Место рожденияс. Изрог, Ефремовский уезд, Тульская Губерния, РИ
Дата рождения1729
Дата смерти1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Молчанов Парамон Анисеев
Мать: не указана
с. Изрог, Ефремовский уезд, Тульская Губерния, РИ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Маркова Марианна Николаева
Отец ребёнка: Востриков Николай Ларионов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Херецова? Василиса Николаева
Отец ребёнка: Востриков Николай Ларионов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Востриков Василий Николаев
Отец ребёнка: Востриков Николай Ларионов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Востриков Николай Ларионов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Востриков Финоген Николаев
Отец ребёнка: Востриков Николай Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1782