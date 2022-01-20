Кочмержевская (Ярёменко) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочмержевская (Ярёменко) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

13.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1900

Дочь: Шмидт Ирина(Рина) Владимировна

Отец ребёнка: Кочмержевский Владимир Константинович

Шуша
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кочмержевская Зоя Владимировна

Отец ребёнка: Кочмержевский Владимир Константинович

г.Шуша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочмержевская Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Кочмержевский Владимир Константинович

г.Шуша
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочмержевский Владимир Константинович

Смерть
13.07.1941
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