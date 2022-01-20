Кочмержевская (Ярёменко) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти13.07.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1900
Дочь: Шмидт Ирина(Рина) Владимировна
Отец ребёнка: Кочмержевский Владимир Константинович
Шуша
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кочмержевская Зоя Владимировна
Отец ребёнка: Кочмержевский Владимир Константинович
г.Шуша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочмержевская Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Кочмержевский Владимир Константинович
г.Шуша
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1941