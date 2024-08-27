Емельянов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Николай

Мать ребёнка: Емельянов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянов ?

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Иванова (Емельянова) Ефимья

Мать ребёнка: Емельянов ?

Смерть
Неизвестно

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