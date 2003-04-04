Чуриков Юрий Сергеевич
Место рожденияВоронежская область, СССР
Дата рождения01.05.1957
Дата смерти15.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957
Воронежская область, СССР
Рождение ребёнка
17.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.12.1978
Воронежская область, СССР
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Турово, Воронежская область, СССР