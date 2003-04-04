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Чуриков Юрий Сергеевич

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Место рождения

Воронежская область, СССР

Дата рождения

01.05.1957

Дата смерти

15.12.1978

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957

Отец: Чуриков Сергей Ульянович

Мать: Чурикова Анна Григорьевна

Воронежская область, СССР
Рождение ребёнка
17.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.12.1978
Воронежская область, СССР
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Турово, Воронежская область, СССР
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