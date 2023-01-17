Подгорный Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорный Николай Викторович

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Место рождения

м. Карловка, Константиноградский уезд Полтавской губернии

Дата рождения

18.02.1903

Дата смерти

11.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

м. Карловка, Константиноградский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1903
м. Карловка, Константиноградский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1923 по 1931
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1931 по 1933
Житомирская область, Украинская ССР
Место жительства
С 1933 по 1937
Киевская область, Украинская ССР
Место жительства
С 1939 по 1940
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1950 по 1953
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1957
г. Киев, Украинская ССР
Смерть
11.01.1983
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1983
Москва, город федерального значения Москва
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