Подгорный Николай Викторович
Место рождениям. Карловка, Константиноградский уезд Полтавской губернии
Дата рождения18.02.1903
Дата смерти11.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
м. Карловка, Константиноградский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1903
м. Карловка, Константиноградский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1923 по 1931
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1931 по 1933
Житомирская область, Украинская ССР
Место жительства
С 1933 по 1937
Киевская область, Украинская ССР
Место жительства
С 1939 по 1940
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1940
Место жительства
С 1950 по 1953
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1957
г. Киев, Украинская ССР
Смерть
11.01.1983
Место жительства
По 1983