Торвиева Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Торвиева Федора Яковлевна
Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Торвиев Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Торвиева Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Торвиев Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Торвиева Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Торвиев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно