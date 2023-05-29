Торвиева Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорвиева Наталья Егоровна

Торвиева Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торвиев Яков Назарович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Торвиева Федора Яковлевна

Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Торвиев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Торвиева Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Торвиев Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Торвиева Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Торвиев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Торвиев Яков Назарович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.