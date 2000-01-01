Лопухина Евдокия(Праскофья) Фёдоровна(Иларионовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопухина Евдокия(Праскофья) Фёдоровна(Иларионовна)

Лопухина Евдокия(Праскофья) Фёдоровна(Иларионовна)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1669

Дата смерти

27.08.1731

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1690

Сын: Романов Алексей Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
27.08.1731
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close