Лопухина Евдокия(Праскофья) Фёдоровна(Иларионовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1669
Дата смерти27.08.1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1690
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
27.08.1731