Блинов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Федор Иванович

Мать ребёнка: Блинова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Блинова Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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