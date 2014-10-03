Антонов Николай Михайлович
Место рождениясело Воскресенское Саратовской области
Дата рождения01.06.1935
Дата смерти03.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1935
Отец: Антонов Михаил
село Воскресенское Саратовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Антонова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Антонова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Мария Петровна
Смерть
03.10.2014
село Воскресенское, Воскресенский район Саратовская область