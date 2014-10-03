Антонов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Николай Михайлович

Антонов Николай Михайлович

avatar

Место рождения

село Воскресенское Саратовской области

Дата рождения

01.06.1935

Дата смерти

03.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АЁ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1935

Отец: Антонов Михаил

Мать: Аршинова Мария Васильевна

село Воскресенское Саратовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Антонова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Антонова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Мария Петровна

Смерть
03.10.2014
село Воскресенское, Воскресенский район Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close