Васильев Пётр Ипполитович
Место рождения
Дата рождения29.06.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.1903 ст.
Запись № 18 о рождении 29 июня 1903 года в семье уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Петра.
Крещение
30.06.1903 ст.
Восприемники: Никанор Афанасьевич Васильев и девица Анастасия Понкратьевна Зайкова.
Смерть
Неизвестно