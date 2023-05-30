Евдокия Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Гребенщиков Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Гребенщиков Петр Яковлев
Рождение ребёнка
1855 ст.
Отец ребёнка: Гребенщиков Петр Яковлев
Рождение ребёнка
20.07.1863
Отец ребёнка: Гребенщиков Петр Яковлев
Рождение ребёнка
22.05.1866 ст.
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Гребенщиков Петр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1851