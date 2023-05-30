Евдокия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Гребенщиков Петр Яковлев

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Гребенщиков Петр Яковлев

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Гребенщиков Иван Петров

Отец ребёнка: Гребенщиков Петр Яковлев

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1863

Сын: Гребенщиков Семен Петров

Отец ребёнка: Гребенщиков Петр Яковлев

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1866 ст.

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Гребенщиков Петр Яковлев

Малинов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенщиков Петр Яковлев

Смерть
1851
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