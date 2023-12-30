Оленьков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленьков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Оленьков Степан

Мать: не указана

Смерть
1856
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