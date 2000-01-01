Петухова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Петухов Иван Карпович

Мать: Петухова Васса Петровна

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