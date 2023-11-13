Кузнецова Алевтина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1938
Дата смерти13.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1938
Бракосочетание
30.05.1959
в свидетельстве о рождении записано Рай ЗАГС Куйбышевского района г. Свердловск (из-за закрытости города Новоуральска)
Рождение ребёнка
11.11.1960
Дочь: Обыденнова (Кузнецова) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Николаевич
в свидетельстве о рождении записано Бюро ЗАГС Ленинского р-на г. Свердловск (из-за закрытости города Новоуральска)
Смерть
13.11.2023