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Кузнецова Алевтина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1938

Дата смерти

13.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1938

Отец: Тююшев Алексей Яковлевич

Мать: Тююшева (Рыкова) Агафья Федоровна

Бракосочетание
30.05.1959

Муж: Кузнецов Николай Николаевич

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
в свидетельстве о рождении записано Рай ЗАГС Куйбышевского района г. Свердловск (из-за закрытости города Новоуральска)
Рождение ребёнка
11.11.1960

Дочь: Обыденнова (Кузнецова) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Николаевич

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
в свидетельстве о рождении записано Бюро ЗАГС Ленинского р-на г. Свердловск (из-за закрытости города Новоуральска)
Смерть
13.11.2023

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