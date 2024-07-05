Злоказова Анна Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Злоказов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Злоказов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Топорова (Злоказова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Злоказов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1913
Сын: Злоказов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Злоказов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно