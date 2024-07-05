Злоказова Анна Капитоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Злоказова Анна Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Злоказов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Злоказов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Топорова (Злоказова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Злоказов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
12.07.1913

Сын: Злоказов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Злоказов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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