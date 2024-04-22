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Иванова (Фролова) Лидия

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Место рождения

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

20.06.1927

Дата смерти

04.08.1992

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927

Отец: Фролов Иван

Мать: Фролова Пелагея

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.07.1958

Сын: Иванов Алексей

Отец ребёнка: Иванов Владимир

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
04.08.1992
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Старое Елшанское кладбище
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