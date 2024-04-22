Иванова (Фролова) Лидия
Место рождения
Дата рождения20.06.1927
Дата смерти04.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927
Отец: Фролов Иван
Мать: Фролова Пелагея
Рождение ребёнка
15.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.07.1958
Сын: Иванов Алексей
Отец ребёнка: Иванов Владимир
Смерть
04.08.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старое Елшанское кладбище