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Татьяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Василий Власов

Мать: Акулина Тимофеева

Смерть
1783
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