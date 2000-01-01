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Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1778
Дата смерти
1783
Пол
Женский
Отец
Василий Власов
Около 1752 г.р.
Мать
Акулина Тимофеева
Около 1758 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец:
Василий Власов
Мать:
Акулина Тимофеева
Смерть
1783
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