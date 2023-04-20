Климов Игнатий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Яков Фокин
Мать: Климова Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1828 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Иов Игнатьев
Смерть
1835 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189