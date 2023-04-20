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Климов Игнатий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Яков Фокин

Мать: Климова Ирина Федорова

Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Климов Михаил Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Григорий Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Иов Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1835 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
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