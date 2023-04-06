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(Макина) Мария Александровна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

09.03.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1873 ст.

Отец: Макин Александр Афанасьевич

Мать: Макина Мария Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Троицкая церковь запись №-48ж
Крещение
11.03.1873 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Крестный отец: Коровин Василий Афанасьевич - Самарский мещанин Крестная мать: Козлова Елена Спиридоновна - Самарская мещанка
Крещение
28.09.1886 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Крёстный сын - Ерохин Иоанн Андреевич из села Узюково
Смерть
Неизвестно
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