(Макина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения09.03.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1873 ст.
Отец: Макин Александр Афанасьевич
Мать: Макина Мария Ивановна
Троицкая церковь запись №-48ж
Крещение
11.03.1873 ст.
Крестный отец: Коровин Василий Афанасьевич - Самарский мещанин Крестная мать: Козлова Елена Спиридоновна - Самарская мещанка
Крещение
28.09.1886 ст.
Воскресенский кафедральный собор Крёстный сын - Ерохин Иоанн Андреевич из села Узюково
Смерть
Неизвестно