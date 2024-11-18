Низовский Виктор Михайлович 11.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Низовский Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1929

Дата смерти

02.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1929

Отец: Низовский Михаил Молофеевич

Мать: Гущина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
08.10.1955

Сын: Низовский Владимир Викторович

Мать ребёнка: Лавриненко Нина Федоровна

Рождение ребёнка
24.06.1959

Дочь: Низовская Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Лавриненко Нина Федоровна

село Красный Партизан, Урлютюбский район, Павлодарская область
Смерть
02.03.1985

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