Низовский Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1929
Дата смерти02.03.1985
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1929
Рождение ребёнка
08.10.1955
Сын: Низовский Владимир Викторович
Мать ребёнка: Лавриненко Нина Федоровна
Рождение ребёнка
24.06.1959
Дочь: Низовская Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Лавриненко Нина Федоровна
село Красный Партизан, Урлютюбский район, Павлодарская область
Смерть
02.03.1985